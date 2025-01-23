Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Реал» — «Зальцбург»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга». 24-летний бразилец оформил дубль.

«Забивать голы крайне важно, но постоянная угроза защите также очень важна для атаки, и Винисиус Жуниор всегда был очень опасен благодаря своей скорости и скиллам», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» набрал 12 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» идет на 34-й строчке — 3 очка.