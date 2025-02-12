Винисиус — о баннере фанатов «Сити»: «Подобное придает мне больше сил провести отличную игру»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов отметил, что баннер фанатов соперника мотивировал его.

Болельщики английской команды перед игрой растянули на трибуне изображение полузащитника команды Родри с «Золотым мячом» и фразой «Хватит лить горькие слезы». Испанец обошел бразильца в голосовании в 2024 году.

«Я видел этот баннер. Когда болельщики соперника делают что-то подобное, они придают мне больше сил провести отличную игру, и здесь мне это удалось», — приводит BBC слова Винисиуса.

Ответная игра пройдет в Мадриде 19 февраля. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в 1/8 финала с «Атлетико» или «Байером».