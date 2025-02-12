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12 февраля 2025, 06:04

Винисиус — о баннере фанатов «Сити»: «Подобное придает мне больше сил провести отличную игру»

Евгений Козинов
Корреспондент
Баннер фанатов «Манчестер Сити» с Родри.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Манчестер Сити» (3:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов отметил, что баннер фанатов соперника мотивировал его.

Болельщики английской команды перед игрой растянули на трибуне изображение полузащитника команды Родри с «Золотым мячом» и фразой «Хватит лить горькие слезы». Испанец обошел бразильца в голосовании в 2024 году.

«Я видел этот баннер. Когда болельщики соперника делают что-то подобное, они придают мне больше сил провести отличную игру, и здесь мне это удалось», — приводит BBC слова Винисиуса.

Ответная игра пройдет в Мадриде 19 февраля. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в 1/8 финала с «Атлетико» или «Байером».

Гол Джуда Беллингема в&nbsp;матче&nbsp;ЛЧ &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реала&raquo; (2:3).Невероятная развязка в матче «Сити» и «Реала». Команды Гвардиолы и Анчелотти снова устроили супер-шоу
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Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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