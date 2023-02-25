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Сегодня, 14:33

Винисиус заявил о желании выиграть около шести трофеев Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что хочет выиграть 5-6 трофеев Лиги чемпионов.

«Я планирую остаться здесь надолго и продолжать побеждать. Моя цель — 5-6 кубков Лиги чемпионов», — цитирует Винисиуса Madrid Xtra.

22-летний Винисиус на данный момент уже выиграл один трофей Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона Винисиус оформил дубль и отдал голевую передачу в ворота «Ливерпуля».

Винисиус Жуниор
Лига чемпионов УЕФА
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