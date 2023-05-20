Винисиус: «Отдал бы все свои голы и передачи, чтобы снова оказаться в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о вылете мадридского клуба из Лиги чемпионов.

«Реал» в 1/2 финала проиграл «Манчестер Сити» (1:1, 0:4)

«Нам было сложно играть против команды, которая давила с первых минут, — цитирует ESPN Винисиуса. — Все, что я сделал в этом году, в конечном итоге меня немного разочаровывает. Лично я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но всегда на благо команды. Вот почему я бы отдал все свои голы и передачи, чтобы снова оказаться в финале Лиги чемпионов».

В финале Лиги чемпионов-2022/23 сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Матч состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).