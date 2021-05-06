Винисиус уверен, что «Реал» в следующем сезоне выйдет в финал Лиги чемпионов
01:11
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после поражения от «Челси» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) выразил надежду на реабилитацию. Бразилец уверен, что в следующем году команда будет играть в финале еврокубка.
«Мы играли с очень хорошей командой и вылажились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале. Это поражение трудно принять — за последние несколько лет мы выиграли все что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать. Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Винисиуса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/
Опрос
проголосовало: 462Все опросы
Кто выиграет финал Лиги чемпионов-2020/21?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю