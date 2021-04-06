Винисиус стал самым молодым бразильцем, сделавшим дубль в плей-офф Лиги чемпионов
23:41
Винисиус стал самым молодым бразильцем, сделавшим дубль в плей-офф Лиги чемпионов
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор сделал дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Благодаря этому он установил достижение для бразильских игроков.
Футболист стал самым юным бразильцем, забивавшим в плей-офф Лиги чемпионов — 20 лет и 268 дней. Он превзошел достижение Кака, который забил за «Милан» в ворота «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней.
По ходу матча «Реал» ведет со счетом 3:1.
Опрос
проголосовало: 2199Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...