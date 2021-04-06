Винисиус стал самым молодым бразильцем, сделавшим дубль в плей-офф Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор сделал дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Благодаря этому он установил достижение для бразильских игроков.

Футболист стал самым юным бразильцем, забивавшим в плей-офф Лиги чемпионов — 20 лет и 268 дней. Он превзошел достижение Кака, который забил за «Милан» в ворота «Депортиво» в возрасте 21 года и 336 дней.

По ходу матча «Реал» ведет со счетом 3:1.