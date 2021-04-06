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Винисиус стал первым игроком, рожденным в 2000-х, который забил в 1/4 финала Лиги чемпионов

22:43
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он стал первым игроком, рожденным в 2000-х годах, который забил в четвертьфинале ЛЧ. Футболист родился 12 июля 2000 года.

Бразилец забил на 27-й минуте. После него второй мяч провел Марко Асенсио. «Реал» ведет со счетом 2:0.

Реал — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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