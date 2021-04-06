Винисиус стал первым игроком, рожденным в 2000-х, который забил в 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он стал первым игроком, рожденным в 2000-х годах, который забил в четвертьфинале ЛЧ. Футболист родился 12 июля 2000 года.

Бразилец забил на 27-й минуте. После него второй мяч провел Марко Асенсио. «Реал» ведет со счетом 2:0.