Винисиус стал первым игроком, рожденным в 2000-х, который забил в 1/4 финала Лиги чемпионов
22:43
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Он стал первым игроком, рожденным в 2000-х годах, который забил в четвертьфинале ЛЧ. Футболист родился 12 июля 2000 года.
1 — #Vin?cius J?nior is the first player born in 2000s to score in #ChampionsLeague Quarter-Finals. Generation.#UCL #RealMadridLiverpool pic.twitter.com/VPPwkdhRLr— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 6, 2021
Бразилец забил на 27-й минуте. После него второй мяч провел Марко Асенсио. «Реал» ведет со счетом 2:0.
Опрос
проголосовало: 2067Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...