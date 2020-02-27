Винисиус раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити»

Форвард «Реала» Винисиус подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

— Мы не подсели физически, — приводит слова Винисиуса Marca. — Габриэл Жезус нарушил правила в первом голе, все это знают. Судья имел возможность воспользоваться ВАР, но он не захотел смотреть повтор.

Арбитры всегда относятся к нам одинаково. В матче с «Леванте» Серхио Рамос получил желтую карточку за первый же фол. Это ненормально. Нас плохо судят.