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Винисиус раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Сити»

08:17
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Форвард «Реала» Винисиус подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

— Мы не подсели физически, — приводит слова Винисиуса Marca. — Габриэл Жезус нарушил правила в первом голе, все это знают. Судья имел возможность воспользоваться ВАР, но он не захотел смотреть повтор.

Арбитры всегда относятся к нам одинаково. В матче с «Леванте» Серхио Рамос получил желтую карточку за первый же фол. Это ненормально. Нас плохо судят.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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