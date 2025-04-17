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Сегодня, 18:38

Винисиус: «Реал» всегда возвращается!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

16 апреля мадридцы в ответном матче уступили «Арсеналу» (1:2) в четвертьфинале и вылетели из турнира (первый матч — 0:3).

«Реал» всегда возвращается. Как всегда спасибо за поддержку. Надо держаться вместе до конца сезона. Есть еще титулы, которые мы можем завоевать. До смерти с этой командой. Вперед, Мадрид! Поздравляю «Арсенал» и желаю удачи», — написал бразилец в соцсетях.

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «ПСЖ». В другой паре за выход в финал сыграют «Барселона» и «Интер».

Винисиус Жуниор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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