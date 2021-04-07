Винисиус поблагодарил Крооса за матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поблагодарил одноклубника Тони Крооса за игру в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

«Тони невероятен, это легенда. Никто не способен играть так, как он. Это высший класс. Что касается меня, то я счастлив. Никогда не делал дубль за «Реал», это мой лучший момент в команде. Я всегда продолжаю работать, как и мои одноклубники, которые придают мне уверенности», — приводит Goal слова Винисиуса.

Винисиус стал автором дубля в ворота «Ливерпуля» и был признан лучшим игроком матча. Один из мячей форвард забил после передачи Тони Крооса.