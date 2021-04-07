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Винисиус поблагодарил Крооса за матч с «Ливерпулем»

06:25
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поблагодарил одноклубника Тони Крооса за игру в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

«Тони невероятен, это легенда. Никто не способен играть так, как он. Это высший класс. Что касается меня, то я счастлив. Никогда не делал дубль за «Реал», это мой лучший момент в команде. Я всегда продолжаю работать, как и мои одноклубники, которые придают мне уверенности», — приводит Goal слова Винисиуса.

Винисиус стал автором дубля в ворота «Ливерпуля» и был признан лучшим игроком матча. Один из мячей форвард забил после передачи Тони Крооса.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/nobody-can-play-like-him-vinicius-credits-legend-kroos-for/1fjc4aqr2s3yz1v4d1572igdgv

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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