Винисиус: «Оставшиеся матчи в Лиге чемпионов «Реал» может выиграть»

Нападающий «Реала» Винисиус уверен, что команда сможет преодолеть трудности в Лиге чемпионов. Во втором туре группового турнира «Реал» сыграл вничью с «Брюгге» (2:2), а до этого уступил «ПСЖ» (0:3).

— С «Брюгге» мы плохо провели первый тайм, — цитирует Marca Винисиуса. — Но хорошо отреагировали после перерыва. Нам нужно больше собранности. Это на будущее. Впереди много матчей. Я уверен, что мы снова начнем побеждать. Можем выиграть оставшиеся матчи в Лиге чемпионов. Наша форма в ла лиге показывает, что мы движемся в верном направлении.