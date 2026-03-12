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12 марта, 08:25

Винисиус — о хет-трике Вальверде с «Манчестер Сити»: «Ты это заслужил. Мы тебя любим!»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор оценил игру полузащитника мадридцев Федерико Вальверде в первом матче против «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

27-летний уругваец оформил хет-трик. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде забивает третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Что сотворил Вальверде! Его хет-трик нокаутировал «Ман Сити» — и обеспечил «Реалу» четвертьфинал?

«Мой брат, ты это заслужил! Ты лучший! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!» — написал Винисиус в соцсетях.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Манчестере во вторник, 17 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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Винисиус Жуниор
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Федерико Вальверде
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