Винисиус — о хет-трике Вальверде с «Манчестер Сити»: «Ты это заслужил. Мы тебя любим!»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор оценил игру полузащитника мадридцев Федерико Вальверде в первом матче против «Манчестер Сити» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

27-летний уругваец оформил хет-трик. Он отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

«Мой брат, ты это заслужил! Ты лучший! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!» — написал Винисиус в соцсетях.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Манчестере во вторник, 17 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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