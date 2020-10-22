Нападающий «Реала» Винисиус прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы плохо сыграли, но мы — в одной лодке, — приводит Marca слова Винисиуса. — Трудно что-то говорить о том, какой футбол мы показали. Все провалились, никто не смог выполнить требования Зидана. Нам нужно много тренироваться, у всех в голове уже класико, мы хотим выиграть у «Барселоны». «Реал» провалил не только первый тайм. То же самое было в предыдущем матче чемпионата против «Кадиса», где мы тоже не могли контролировать мяч, не прессинговали соперника. Надо продолжать работать, мы хорошо начали сезон, но теперь проиграли два матча подряд.