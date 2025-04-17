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Васкес — об ответном матче с «Арсеналом»: «Реал» не потерял лицо»

Алина Савинова
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Вингер «Реала» Лукас Васкес поделился эмоциями после вылета команды из Лиги чемпионов.

В среду «сливочные» потерпели поражение от «Арсенала» (1:2) в ответном матче 1/4 финала и выбыли из турнира (1-5 по сумме двух встреч).

«Тяжелый момент. Думаю, сегодня мы пытались. Это был трудный матч. У нас не было столько моментов, как нам хотелось бы. В этом матче мы не потеряли лицо. Нам не хватило четкости и терпения. Они приехали, чтобы удержать результат. В первом тайме они почти ничего не создали, а после перерыва отдали все силы и одержали победу», — приводит As слова Васкеса.

«Реал» не попал в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2020 года. Тогда мадридцы покинули турнир уже на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити» (2-4). В последующие годы у «Реала» было два полуфинала и две победы в турнире.

Лукас Васкес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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