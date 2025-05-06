Футбол
6 мая, 15:21

Вингер «ПСЖ» Дембеле сыграет в ответном матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле примет участие в ответном матче против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов, сообщил главный тренер парижан Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что 27-летний француз в первой игре травмировал заднюю поверхность бедра.

«Уже два дня Дембеле тренируется с командой. Завтра он будет в моем распоряжении», — приводит слова Энрике RMC Sport.

27-летний француз в этом сезоне забил 33 гола и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Парижане 7 мая сыграют ответный матч с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра — 1:0).

