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28 апреля, 23:04

Кварацхелия повторил рекорд «ПСЖ» по результативным действиям за сезон в Лиге чемпионов

Алина Савинова

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отметился голом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

25-летний грузинский футболист забил на 24-й минуте с передачи Десира Дуэ. Кварацхелия забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в Лиге чемпионов сезона-2025/26. Как сообщает Opta Sports, он повторил рекорд «ПСЖ» по результативным действиям за сезон в турнире. У форварда парижан Усмана Дембеле в сезоне-2024/25 было 8 голов и 6 ассистов.

При этом Кварацхелия забил в Лиге чемпионов на 2 гола больше (14), чем все остальные грузины вместе взятые (12).

Хвича выступает за французскую команду с января 2025 года и завоевал с ней шесть трофеев, включая победы в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Ранее он играл за «Наполи», «Рубин», «Локомотив», «Рустави», «Динамо» из Батуми и Тбилиси.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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