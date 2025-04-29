Ямаль: «Интер» очень силен в обороне, это их лучшее оружие»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал самую сильную сторону «Интера» в преддверии первого полуфинального матча с итальянской командой в Лиге чемпионов.

«Это очень сильная команда в обороне, это их лучшее оружие. На контратаках они играют очень хорошо. Но мы хороши, и мы должны сделать все возможное, чтобы пройти дальше. Они играют в полуфинале Лиги чемпионов, играют за выход в финал и отдадут все. Это противостояние не имеет ничего общего с их результатами в Италии», — приводит Marca слова футболиста.

Первый матч между «Барселоной» и «Интером» в Лиге чемпионов состоится 30 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и начнется в 22.00 по московскому времени.

В четвертьфинале турнира сине-гранатовые обыграли по сумме двух встреч дортмундскую «Боруссию» (5-3), а клуб из Милана прошел «Баварию» (4-3).