Итальяно — о победе «Болоньи» над «Боруссией»: «Наша мечта стала реальностью»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Моя первая победа в Лиге чемпионов в качестве тренера. Ребенком я сидел на диване и смотрел на тех, кто творил историю этого турнира, так что это очень эмоциональный момент. Ребята хотели победить любой ценой. Они не переставали говорить об этом в раздевалке перед игрой и очень хотели приподнести подарок болельщикам. Наша мечта стала реальностью. Не могу передать словами, как я счастлив», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

«Болонья» набрала 5 очков и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф, занимая 27-е место. «Боруссия» идет на 13-й строчке — 12 очков.