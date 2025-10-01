«Вильярреал» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября

«Вильярреал» и «Ювентус» проведут матч во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Матч состоится на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

Следить за ключевыми событиями игры «Вильярреал» — «Ювентус» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Трансляцию матча в Вильярреале в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). В отдельном окне предлагается перекличка лучших моментов всех игр.

«Вильярреал» в 1-м туре общего этапа уступил «Тоттенхэму» (0:1), а «Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4).