«Вильярреал» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Ювентус» и «Вильярреал» не выявили победитялея в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

У испанской команды забили Ренату Вейга и Жорж Микаутадзе. Голы туринцев забили Федерико Гатти и Франсишку Консейсау.

«Ювентус» с 2 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 26-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Сити» (21 октября), а «Ювентус» встретится с «Реалом» (22 октября).