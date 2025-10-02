Футбол
Сегодня, 02:42

«Вильярреал» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Ренату Вейга.
Фото Reuters

«Ювентус» и «Вильярреал» не выявили победитялея в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

У испанской команды забили Ренату Вейга и Жорж Микаутадзе. Голы туринцев забили Федерико Гатти и Франсишку Консейсау.

«Ювентус» с 2 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 26-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Сити» (21 октября), а «Ювентус» встретится с «Реалом» (22 октября).

Нападающий &laquo;Наполи&raquo; Расмус Хейлунн (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Спортинга&raquo;.«Монако» спас игру с «Ман Сити», у «Ювентуса» новый матч-триллер, Де Брейне и Хейлунн — герои Неаполя
