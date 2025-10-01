«Вильярреал» примет «Ювентус» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Игра состоится на стадионе «Ла Серамика» в Вильярреале (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Вильярреал» — «Ювентус» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре команда из Вильярреала проиграла «Тоттенхему» со счетом 0:1. Клуб из Турина стартовал в общем этапе с ничьей с «Боруссией» Дортмунд — 4:4.