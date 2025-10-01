Футбол
Сегодня, 20:49

«Вильярреал» — «Ювентус»: Микаутадзе и Йылдыз сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Вильярреалом» и «Ювентусом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на Эстадио де ла Серамика в Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Вильярреал»: Тенас, Рафа Марин, Вейга, Моуриньо, Педраса, Пепе, Гуйе, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе.

Запасные: Луис Жуниор, Конде, Альтимира, Акомач, Парти, Молейро, Олувасейи, Кардона.

«Ювентус»: Перин, Кабаль, Калюлю, Гатти, Келли, Камбьязо, Коопмейнерс, Локателли, Макккенни, Йылдыз, Дэвид.

Запасные: Ди Грегорио, Пинсольо, Консейсау, Влахович, Жегрова, Аджич, Костич, Опенда, Ругани, Жоау Мариу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 1 октября.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;, &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;, &laquo;Боруссия&nbsp;&mdash; Атлетик&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 1&nbsp;октября 2025.«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ювентус

