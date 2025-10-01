Футбол
1 октября, 23:54

«Ювентус» не удержал победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

Счет на 18-й минуте открыл форвард хозяев Жорж Микаутадзе. На 49-й минуте туринцы сравняли счет благодаря голу Федерико Гатти, а семь минут спустя вышли вперед, отличился Франсишку Консейсау.

Ничью испанскому клубу принес гол Ренату Вейги на 90-й минуте.

«Ювентус» (2 очка) во второй раз сыграл вничью этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Вильярреал» (1) набрал свое первое очко на общем этапе.

В следующем туре «Вильярреал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 21 октября. «Ювентус» 22 октября в гостях встретится с «Реалом».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:2
Ювентус

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
