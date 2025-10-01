«Ювентус» не удержал победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:2.

Счет на 18-й минуте открыл форвард хозяев Жорж Микаутадзе. На 49-й минуте туринцы сравняли счет благодаря голу Федерико Гатти, а семь минут спустя вышли вперед, отличился Франсишку Консейсау.

Ничью испанскому клубу принес гол Ренату Вейги на 90-й минуте.

«Ювентус» (2 очка) во второй раз сыграл вничью этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Вильярреал» (1) набрал свое первое очко на общем этапе.

В следующем туре «Вильярреал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет 21 октября. «Ювентус» 22 октября в гостях встретится с «Реалом».