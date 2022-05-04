«Вильярреал» остался недоволен судейством в ответном матче с «Ливерпулем»

Член правления «Вильярреала» Фернандо Роиг Ногеролес после поражения от «Ливерпуля» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов раскритиковал работу арбитров.

«Мне кажется скандальным момент с неназначенным пенальти на Ло Чельсо, я не вижу никакой другой интерпретации. Судейство было мудрым, но арбитр всегда принимал решения в пользу «Ливерпуля». Этот арбитр не на должном уровне для таких матчей. Было три фола у штрафной площади в первом тайме, которые не были зафиксированы, хотя стандарты очень важны. Попасть в полуфинал — это гордость, но судейство было очень плохим», — цитирует Marca Роига.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.