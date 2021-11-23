«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в первом матче без Сульшера, Роналду забил победный гол
22:43
«Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:0.
Победный мяч во втором тайме забил нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Также отличился вингер Джейдон Санчо.
«МЮ» набрал 10 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице группы F, также гарантировав себе выход в плей-офф. «Вильярреал» остался на второй строчке (7 очков).
Напомним, что «Ман Юнайтед» проводил первый матч после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности главного тренера является Майкл Кэррик.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/
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