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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в первом матче без Сульшера, Роналду забил победный гол

22:43
23 ноября. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1. Фото Reuters
23 ноября. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Победный мяч во втором тайме забил нападающий «МЮ» Криштиану Роналду. Также отличился вингер Джейдон Санчо.

«МЮ» набрал 10 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице группы F, также гарантировав себе выход в плей-офф. «Вильярреал» остался на второй строчке (7 очков).

Напомним, что «Ман Юнайтед» проводил первый матч после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности главного тренера является Майкл Кэррик.

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 20:45. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:2
Манчестер Юнайтед
Голы
Криштиану Роналду, 78 (0:1), Санчо, 90 (0:2)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Эступиньян (Раба, 79 ) Парехо Капуэ Тригерос (Морено, 73 ) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 73 ) Мойсес Гомес (Диа, 85 )
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Алекс Теллес Ван-Биссака Фред ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66) Мактоминай Криштиану Роналду (Матич, 90+2) Марсьяль (Рэшфорд, 66) Санчо (Мата, 90+3)
Предупреждения
Пино 33  -  ван де Бек 41
Судьи
Феликс Брих

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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