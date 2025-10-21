Футбол
21 октября, 23:51

«Манчестер Сити» победил «Вильярреал» в Лиге чемпионов, Холанн забил в 12-м матче подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото AFP

«Манчестер Сити» в гостях переиграл «Вильярреал» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 17-й минуте открыл Эрлин Холанн. Норвежец забил в 12-м матче подряд во всех турнирах, включая игры за сборную. На 40-й минуте преимущество «горожан» удвоил Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает пятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Вильярреал» с 1 баллом идет 30-м.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:2
Манчестер Сити
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
