«Манчестер Сити» победил «Вильярреал» в Лиге чемпионов, Холанн забил в 12-м матче подряд

«Манчестер Сити» в гостях переиграл «Вильярреал» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 17-й минуте открыл Эрлин Холанн. Норвежец забил в 12-м матче подряд во всех турнирах, включая игры за сборную. На 40-й минуте преимущество «горожан» удвоил Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает пятое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Вильярреал» с 1 баллом идет 30-м.