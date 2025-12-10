«Копенгаген» в концовке вырвал победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

«Вильярреал» на своем поле проиграл «Копенгагену» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов — 2:3.

Счет на 2-й минуте открыл полузащитник гостей Мохамед Эль-Юнуси. На 47-й минуте хозяева сравняли благодаря голу Санти Комесаньи, но уже минуту спустя Элиас Ашури снова вывел датскую команду вперед. «Вильярреал» снова сравнял счет на 56-й минуте, отличился Тани Олувасейи.

Победу гостям в концовке принес гол Андреаса Корнелиуса.

«Копенгаген» (7 очков) одержал вторую победу подряд и поднялся на 23-е место в таблице общего этапа. «Вильярреал» (1) потерпел четвертое поражение кряду и идет на предпоследней, 35-й позиции.

В следующем туре «Вильярреал» 20 января дома сыграет с «Аяксом». «Копенгаген» в этот же день на своем поле встретится с «Наполи».