«Вильярреал» и «Копенгаген» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Вильярреал» и «Копенгаген» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 10 декабря. Игра пройдет на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Вильярреале и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вильярреал» — «Копенгаген» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» набрал 1 очко, а «Копенгаген» — 4. В 5-м туре «Вильярреал» уступил «Боруссии» со счетом 0:4, а «Копенгаген» обыграл «Кайрат» — 3:2.