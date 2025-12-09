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9 декабря 2025, 20:45

«Вильярреал» — «Копенгаген»: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Вильярреал» и «Копенгаген» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Вильярреал» и «Копенгаген» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 10 декабря. Игра пройдет на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Вильярреале и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вильярреал» — «Копенгаген» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 10&nbsp;декабря.«Карабах» — «Аякс», «Вильярреал» — «Копенгаген»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» набрал 1 очко, а «Копенгаген» — 4. В 5-м туре «Вильярреал» уступил «Боруссии» со счетом 0:4, а «Копенгаген» обыграл «Кайрат» — 3:2.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
10 декабря 2025, 20:45. Эстадио де ла Керамика (Вильярреал)
Вильярреал
2:3
Копенгаген

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ФК Вильярреал
ФК Копенгаген
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