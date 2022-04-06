«Вильярреал» и «Бавария»: команды объявили составы на матч

«Вильярреал» и «Бавария» объявили составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Вильярреал» и «Бавария» объявили составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Морено, Фойт, Эступиньян, Данхума, Ло Чельсо, Коклен.

Запасные: Асенхо, Орье, Манди, Гаспар, Гомес, Иборра, Педраса, Пенья, Пино, Тригерос, Алькарес, Чуквезе.

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Павар, Киммих, Гнабри, Левандовски, Коман, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Мусиала.

Запасные: Фрюхтль, Ульрайх, Куасси, Станишич, Зюле, Ричардс, Горецка, Рока, Забитцер, Ваннер, Зане, Тилльман.