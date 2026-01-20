«Вильярреал» — «Аякс»: составы на игру Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч «Вильярреал» — «Аякс» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Вильярреал»: Тенас, Моуриньо, Марин, Вейга, Кардона, Пепе, Комесанья, Парти, Молейро, Олувасейи, Перес.

«Аякс»: Ярош, Вейндал, Баас, Баувман, Гоэй, Мокьо, Реггер, Классен, Годтс, Дольберг, Глух.

Матч пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика». Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.