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Вильмар Барриос: «Зенит» еще больше усложнил себе задачу»

00:17
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

— Грустные ощущения, потому что цель на сегодняшний матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире, — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита». — К сожалению, мы еще больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться.

— Во втором тайме казалось, что «Зенит» полностью контролирует ситуацию и даже перед голом не было ощущения, что «Лацио» забьет. Вы были хороши в центре поля. Почему получилось пропустить? Где недоработали?

— В турнирах такого класса все решают мелкие детали. До голевого удара у «Лацио» было несколько подходов к воротам. Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы и, в общем, гол получился довольно заслуженным. Но, повторюсь, мы будем сражаться до конца.

— Сегодня у «Лацио» в центре поля играл Милинкович-Савич. Насколько тяжело было противодействовать ему в центре поля?

— Безусловно, у «Лацио» очень хорошая команда, но и мы были готовы к тому, чтобы противостоять их игрокам. Увы, немного не хватило концентрации — им удалось провести контратаку, но вообще мы хорошо сражались и большую часть матча контролировали игру.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-11-05-vilmar-barrios-nado-prodolzhat-borbu-do-kontsa-my-budem-srazhatsya.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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