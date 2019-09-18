Виллиан: «Я тоже мог промахнуться с пенальти, как и Баркли»
14:38
Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал поражение от «Валенсии» (0:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. В конце встречи партнер бразильца по команде Росс Баркли не смог реализовать пенальти, отобрав право на его исполнение у Виллиана.
— Он был уверен в том, что забьет, хотя я просил пробить, — цитирует Goal Виллиана. — В итоге он промахнулся. Это могло случиться и со мной или с любым другим игроком, включая Жоржинью, который исполняет стандарты. Важно, чтобы он не опускал рук. Проигрываем и выигрываем мы все вместе. Конечно, мы хотели добиться положительного результата. Надо было начать дома с победы. Но впереди еще есть пять матчей. У нас есть шансы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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