Виллиан: «Челси» пришлось непросто в матче с «Лиллем»
02:29
Полузащитник «Челси» Виллиан после победы над «Лиллем» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команде пришлось непросто. По его мнению, «синим» нужно продолжать в том же духе.
— Получилась хорошая игра, хотя здесь нам пришлось непросто, — цитирует пресс-служба УЕФА Виллиана. — Приходилось зарываться, много бороться, работать не покладая рук, но в итоге мы справились. И должны продолжать в том же духе.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027047/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур