Орбан: «Лейпцигу» чуть-чуть не хватило в матче с «Ливерпулем»

Капитан «Лейпцига» Вилли Орбан прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Сегодня чуть-чуть не хватило. Мы хорошо держались. «Ливерпуль» — одна из лучших команд в мире прямо сейчас. Она лидирует в премьер-лиге. Мы не слишком хорошо защищались в эпизоде с пропущенным голом в первом тайме», — цитирует пресс-служба УЕФА Орбана.

«Ливерпуль» с 9 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» с тремя поражениями на 31-й строчке.