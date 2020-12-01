Виллаш-Боаш: «Марсель» хочет закончить эту жалкую кампанию в Лиге чемпионов победой или хотя бы забитым голом»
07:21
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Французский клуб не забил ни одного гола и проиграл все четыре встречи.
«Мы страдаем от недостатка опыта на этом турнире. Дело в том, что мы проиграли 13 матчей подряд. Не знаю, я думал, что моя команда будет конкурентоспособной, но было слишком много ошибок, мы были слишком наивны и неудачливы. Это неудача, с которой мне никогда не справиться.
Мы хотим закончить эту жалкую кампанию победой или хотя бы забитым голом. Если нас отправят в Лигу Европы, почему бы и нет? Но многое будет зависеть от жеребьевки», — приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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