Виллаш-Боаш: «Марсель» хочет закончить эту жалкую кампанию в Лиге чемпионов победой или хотя бы забитым голом»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Французский клуб не забил ни одного гола и проиграл все четыре встречи.

«Мы страдаем от недостатка опыта на этом турнире. Дело в том, что мы проиграли 13 матчей подряд. Не знаю, я думал, что моя команда будет конкурентоспособной, но было слишком много ошибок, мы были слишком наивны и неудачливы. Это неудача, с которой мне никогда не справиться.

Мы хотим закончить эту жалкую кампанию победой или хотя бы забитым голом. Если нас отправят в Лигу Европы, почему бы и нет? Но многое будет зависеть от жеребьевки», — приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт УЕФА.