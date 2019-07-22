Вилена считает, что "Краснодар" и "Порту" имеют одинаковые шансы на победу

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена выразил мнение, что у российской команды и "Порту" одинаковые шансы на успех в предстоящих матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт "быков".

"Порту" был и остается очень серьезным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что "Порту" недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба.

​Близко я ни с кем из игроков "Порту" не знаком, но в свое время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за "Твенте". Это хороший атакующий вингер, но у нас в "Краснодаре" тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех – тогда у нас все получится, – приводит слова Вилены пресс-служба "Краснодара".

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа, начало – в 22.00 по московскому времени.