23:11 | Футбол — Лига чемпионов

Вилена считает, что "Краснодар" и "Порту" имеют одинаковые шансы на победу

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Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена выразил мнение, что у российской команды и "Порту" одинаковые шансы на успех в предстоящих матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт "быков".

 
В паре &quot;Краснодар&quot; - &quot;Порту&quot; ожидается дуэль форвардов - Ари vs Зе Луиш. Главный тренер &quot;Спартака&quot; Олег Кононов и капитан красно-белых Георгий Джикия готовятся к противостоянию со швейцарским &quot;Туном&quot;."Краснодару" не повезло, но у него есть шанс. Судьба "Спартака" непредсказуема

"Порту" был и остается очень серьезным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что "Порту" недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба.

​Близко я ни с кем из игроков "Порту" не знаком, но в свое время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за "Твенте". Это хороший атакующий вингер, но у нас в "Краснодаре" тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех – тогда у нас все получится, – приводит слова Вилены пресс-служба "Краснодара".

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа, начало – в 20.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа, начало – в 22.00 по московскому времени.

 

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=134861

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