Осимхен: «Знал, что сегодня вечером все будет именно так»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал поражение от «Ювентуса» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов и выход в 1/8 финала.

«Знал, что сегодня вечером все будет именно так — я знаю эту команду и атмосферу на этом стадионе. Знал, что будет сложно, что болельщики «Юве» сделают нашу жизнь настоящим кошмаром. Спасибо и болельщикам «Галатасарая». Их я тоже слышал, и мы не хотели, чтобы они ехали домой разочарованными. Мы должны были сделать это, но, честно говоря, нам еще многое предстоит улучшить», — цитирует официальный сайт УЕФА Осимхена.

«Галатасарай» одержал победу в первом матче со счетом 5:2, поэтому вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

25 февраля, 23:00. Алльянц (Турин)

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