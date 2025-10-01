Осимхен: «Победили очень сильную команду, выложившись на полную»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Победили очень сильную команду, выложившись на полную. Как лучший игрок матча я очень рад, но это успех всей команды, включая нашего тренера Окана Бурука», — цитирует пресс-служба УЕФА Осимхена.

«Галатасарай» с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 16-й строчке (3 очка).

В 3-м туре «Галатасарай» сыграет с «Буде-Глимтом», «Ливерпуль» встретится с «Айнтрахтом». Оба матча пройдут 22 октября.