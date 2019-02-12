Виктор Гончаренко: "Мне было стыдно за матчи БАТЭ с "Барселоной"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что ему было стыдно, когда БАТЭ под его руководством дважды проиграл "Барселоне" (0:4 и 0:5) в Лиге чемпионов-2011/12.

- У нас был план на игру. Гвардьола вышел к полю на стартовых минутах, увидел, как мы располагаемся и тут же дал указание Сейду Кейта отправлять в нападение, так как в центре поля он не нужен, а Дани Алвесу сказал оставаться в защите, потому что соперник пробует уходить через левый фланг. И все - весь план рухнул "Барселона" выиграла 5:0, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - До сих пор помню, что было очень стыдно. Ты понимал свое бессилие, что ты не можешь ничего сделать. Была череда травм футболистов, но даже если был бы самый сильный состав... За этот матч было просто очень неудобно, хотелось побыстрее уйти со стадиона вместе с игроками. Такой же матч был и в Барселоне, когда на поле вышла, по сути, "Барселона-В".

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