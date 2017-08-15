23:58 15 августа | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Был бы я доволен ничьей? Зачем рассуждать, как в песочнице?"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Янг Бойз" (1:0) в гостевом первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что доволен результатом своей команды, передает из Берна спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

 
Вторник. Берн. "Янг Бойз" - ЦСКА - 0:1. Судьбу матча решил удивительный автогол.ЦСКА обыграл "Янг Бойз" благодаря нереальному автоголу

– Довольны сегодня победой, – сказал Гончаренко. – Но понимаем, что есть еще второй матч. В силу объективных причин нам пришлось во втором тайме тяжело. К сожалению, не получалось встречных атак.

– Если бы матч завершился вничью, вы были бы довольны результатом?

– Зачем рассуждать, как в песочнице? Как получилось – так получилось. Мы довольны результатом, но впереди еще одна игра.

– Как вы можете объяснить эту победу?

– У нас есть характер!

– Почему поменяли Оланаре, выпустив его на замену?

– Оланаре должен был больше помогать обороне. Но до него было трудно докричаться в силу шума трибун.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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olegdinaburg

Этим нападающим-даже свои игроки не доверяют,но их продолжают ставить в состав.Понятно что денег нет, так поставите из дубля кого, или играйте с одним Витинью.

00:33

Slim Taller

Лучше уж играть и без Чалова и без Оланаре,выпустив с начала матча Натхо.Хоть середину поля насытили-бы.А то в меньшинстве весь матч.

00:13

somelier74

От него не было никакого толку, вот и заменили

00:05