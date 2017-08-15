Виктор Гончаренко: "Был бы я доволен ничьей? Зачем рассуждать, как в песочнице?"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Янг Бойз" (1:0) в гостевом первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что доволен результатом своей команды, передает из Берна спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Довольны сегодня победой, – сказал Гончаренко. – Но понимаем, что есть еще второй матч. В силу объективных причин нам пришлось во втором тайме тяжело. К сожалению, не получалось встречных атак.

– Если бы матч завершился вничью, вы были бы довольны результатом?

– Зачем рассуждать, как в песочнице? Как получилось – так получилось. Мы довольны результатом, но впереди еще одна игра.

– Как вы можете объяснить эту победу?

– У нас есть характер!

– Почему поменяли Оланаре, выпустив его на замену?

– Оланаре должен был больше помогать обороне. Но до него было трудно докричаться в силу шума трибун.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА