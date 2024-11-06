Виктор Дьекереш признан лучшим игроком матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»

Форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш признан лучшим игроком матча основной стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:1). Шведский нападающий в этой встрече оформил хет-трик.

«Дьекереш был постоянной угрозой для обороны «Манчестер Сити» своими забегами и, не в последнюю очередь, своей работспособностью, когда пытался вернуть мяч. Он хорошо забил свой первый гол и был очень эффективен, когда реализовал два пенальти. Настоящее универсальное выступление центрального нападающего», — отметила техническая группа наблюдателей УЕФА.

«Спортинг» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Сити» опустился на 6-ю строчку — 7 очков.