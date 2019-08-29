Видео дня. Реакция представителя «Славии» на попадание в одну группу ЛЧ с «Барселоной»
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Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. Представитель пражской «Славии» смеялся с закрытыми глазами, когда бывший голкипер «Спарты» и «Челси» Петр Чех отправил чешскую команду в группу F.
В группе F также находятся: «Барселона», дортмундская «Боруссия» и «Интер».
«Спарта», за которую выступал Чех с 2001 по 2002 год, является принципиальным соперником «Славии». Оба клуба из Праги.
Petr Cech just loved giving Czech side Slavia Prague the group of death...F? #UCLdraw pic.twitter.com/fyvnHxgvxJ— Gazza (@GucciGazza) August 29, 2019
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира