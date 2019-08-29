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Видео дня. Реакция представителя «Славии» на попадание в одну группу ЛЧ с «Барселоной»

20:46
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Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. Представитель пражской «Славии» смеялся с закрытыми глазами, когда бывший голкипер «Спарты» и «Челси» Петр Чех отправил чешскую команду в группу F.

В группе F также находятся: «Барселона», дортмундская «Боруссия» и «Интер».

«Спарта», за которую выступал Чех с 2001 по 2002 год, является принципиальным соперником «Славии». Оба клуба из Праги.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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