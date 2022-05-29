Соловьев: «УЕФА зря перенесли финал Лиги чемпионов. В Санкт-Петербурге все было бы нормально»

Вице-президент РФС Денис Соловьев считает, что если бы финал Лиги чемпионов проходил в Санкт-Петербурге никаких проблем бы не возникло. Победителем турнира 28 мая стал «Реал», обыграв «Ливерпуль» (1:0).

«В Париже все время какие-то беспорядки происходят. Если бы финал Лиги чемпионов проходил в Санкт-Петербурге, все было бы нормально. УЕФА зря перенесли финал», — сказал «СЭ» Соловьев.

Полиция в Париже задержала 105 человек по итогам беспорядков после финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), сообщает L'Equipe со ссылкой на France bleu.