Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:59

Соловьев: «УЕФА зря перенесли финал Лиги чемпионов. В Санкт-Петербурге все было бы нормально»

Денис Соловьев считает, что УЕФА зря перенесли финал Лиги чемпионов из Петербурга
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вице-президент РФС Денис Соловьев считает, что если бы финал Лиги чемпионов проходил в Санкт-Петербурге никаких проблем бы не возникло. Победителем турнира 28 мая стал «Реал», обыграв «Ливерпуль» (1:0).

«В Париже все время какие-то беспорядки происходят. Если бы финал Лиги чемпионов проходил в Санкт-Петербурге, все было бы нормально. УЕФА зря перенесли финал», — сказал «СЭ» Соловьев.

Полиция в Париже задержала 105 человек по итогам беспорядков после финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), сообщает L'Equipe со ссылкой на France bleu.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако УЕФА принял решение отобрать у российского города право на проведение матча.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам заявил, что Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости