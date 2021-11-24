Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» ничейный результат в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит» (1:1).

«Футбол не понравился. Давайте вообще уберем ворота и будем играть в большой квадрат, соревноваться в проценте владения мячом: у кого больше, тот и победит. С дальней позиции никто бить не умеет, никто никого не обыгрывает, на флангах на скорости не обгоняют соперников. Вошли в Лигу Европы и черт с ним, хоть какие-то дополнительные деньги будут за еврокубки. С Семака меньше спрос будет, а то стали кричать о его увольнении. «Зениту» не с кем бороться в Лиге Европы, там люди привыкли по-настоящему зарабатывать деньги. Только наши привыкли к халявным деньгам. Никаких штрафных санкций нет, несмотря на результат, получают месячную зарплату», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

После пяти матчей «Зенит» (4 очка) занимает третье место в группе Н Лиги Чемпионов. Российский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Мальме» (1:1).