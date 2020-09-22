«Вест Хэм» разгромил «Халл» в Кубке лиги, Ярмоленко и Алле сделали дубль

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Хэм» победил «Халл Сити» (5:1).

В составе победителей по два гола забили Себастьен Алле и Андрей Ярмоленко. Еще один мяч в активе Роберта Снодграсса. У гостей отличился Маллик Уилкс.

Соперник «молотобойцев» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок английской Лиги

1/16 финала

«Вест Хэм» — «Халл Сити» — 5:1 (2:0)

Голы: Снодграсс, 18 (1:0). Алле, 45 (2:0). Ярмоленко, 56 — с пенальти (3:0). Уилкс, 70 (3:1). Алле, 90+1 (4:1). Ярмоленко, 90+2 (5:1).

«Вест Хэм»: Рэндолф, Бальбуэна, Джонсон, Эшби (Лонжело, 69), Алесе, Уилшир, Лансини, Ярмоленко, Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон.

Судья: Хупер.

22 сентября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».