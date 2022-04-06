Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:49

Вертонген прокомментировал поражение «Бенфики» в матче с «Ливерпулем»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).

«Гол, забитый во втором тайме, здорово нам помог. Он разбудил болельщиков, мы поверили, что сможем сравнять счет за оставшиеся 40 минут и даже добиться большего. Очень жалко, что пропустили в концовке третий мяч», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск.

Ян Вертонген
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы помогли ему стать мучеником». Карлсен раскритиковал ФИДЕ за дисквалификацию Карякина
«Пес» и «Киска». Как и почему Петр Ян и Стерлинг обзывают друг друга пред боем года в UFC
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Тренер «Бенфики»: «С учетом третьего пропущенного гола от «Ливерпуля» все становится гораздо труднее»
Савич: «У «Атлетико» есть неделя, чтобы подготовиться к ответному матчу. В Мадриде будет совершенно другая игра»
Экс-нападающий «МЮ» Даблин о победе «Сити» над «Атлетико»: «Прагматично и скучно»
Лескотт о победе «Сити» над «Атлетико»: «Второй тайм был примером того, что Гвардиола перемудрил, но в хорошем смысле
Симеоне: «Приятно смотреть, как играет «Манчестер Сити»
Клопп: «Выиграть на выезде у «Бенфики» в Лиге чемпионов сложно. «Ливерпуль» дал им создать слишком много моментов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Бенфики»: «С учетом третьего пропущенного гола от «Ливерпуля» все становится гораздо труднее»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости