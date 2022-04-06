Вертонген прокомментировал поражение «Бенфики» в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).

«Гол, забитый во втором тайме, здорово нам помог. Он разбудил болельщиков, мы поверили, что сможем сравнять счет за оставшиеся 40 минут и даже добиться большего. Очень жалко, что пропустили в концовке третий мяч», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск.