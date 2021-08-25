Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Вертонген поделился эмоциями после матча «Бенфики» с ПСВ

07:34
Теги:

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген прокомментировал ничью в ответном матче с ПСВ (0:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Футболист вышел на поле на 54-й минуте. Португальцы большую часть матча играли в меньшинстве.

«Очевидно, после удаления я был не очень рад за нашу команду и за себя тоже, так как не знал, хватит ли меня на 60 минут. В итоге я вышел примерно на 40 минут и просто молился, чтобы мой голеностоп это выдержал», — приводит слова Вертонгена пресс-служба УЕФА.

29 августа «Бенфика» сыграет с «Тонделой» в чемпионате Португалии. Начало — в 20.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»
Черданцев прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ»
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: результаты матчей 24 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд