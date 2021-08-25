Вертонген поделился эмоциями после матча «Бенфики» с ПСВ

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген прокомментировал ничью в ответном матче с ПСВ (0:0) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Футболист вышел на поле на 54-й минуте. Португальцы большую часть матча играли в меньшинстве.

«Очевидно, после удаления я был не очень рад за нашу команду и за себя тоже, так как не знал, хватит ли меня на 60 минут. В итоге я вышел примерно на 40 минут и просто молился, чтобы мой голеностоп это выдержал», — приводит слова Вертонгена пресс-служба УЕФА.

29 августа «Бенфика» сыграет с «Тонделой» в чемпионате Португалии. Начало — в 20.00 (мск).