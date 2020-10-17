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Верратти сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

05:24
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти успеет восстановиться к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», утверждает L'Equipe. 27-летний итальянец травмировал подколенное сухожилие правого бедра в матче за сборную Италии, поэтому пропустил пятничную игру против «Нима» в чемпионате Франции.

Матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в следующий вторник на «Парк де Пренс» без зрителей.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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