Верратти сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти успеет восстановиться к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», утверждает L'Equipe. 27-летний итальянец травмировал подколенное сухожилие правого бедра в матче за сборную Италии, поэтому пропустил пятничную игру против «Нима» в чемпионате Франции.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в следующий вторник на «Парк де Пренс» без зрителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.