Верратти может пропустить весь розыгрыш Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает RMC Sport. Существует вероятность, что он пропустит весь розыгрыш турнира.

Итальянец получил травму на тренировке в начале недели после столкновения с партнером Эриком Чупо-Мотингом. Хавбек повредил икроножную мышцу

Матч «Аталанта» — «ПСЖ» состоится 12 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. Команды определят полуфиналиста по итогам одной игры.

Под вопросом участие в матче Кильяна Мбаппе и Лейвина Курзавы. Анхель Ди Мария дисквалифицирован, а у Эдинсона Кавани истек срок контракта. Кроме того, вывихнул лодыжку главный тренер команды Томас Тухель.