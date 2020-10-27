«Вернули настроение после двух поражений». Ловрен — о матче с «Боруссией»
20:11
Защитник «Зенита» Деян Ловрен перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» рассказал о подготовке команды к игре.
— Чувствую себя хорошо, как и команда. Настроение вернулось после двух подряд поражений. Мы профессионалы, которые понимают, что футбол — сложная штука. Но готовы к завтрашней игре.
Я помню свой победный гол в ворота Дортмунда. Но завтра будет другая команда. У них многое поменялось. Та игра была сложной.
Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдет 28 октября в Дортмунде. (Наталья Юрина)
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