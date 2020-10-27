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«Вернули настроение после двух поражений». Ловрен — о матче с «Боруссией»

20:11
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» рассказал о подготовке команды к игре.

— Чувствую себя хорошо, как и команда. Настроение вернулось после двух подряд поражений. Мы профессионалы, которые понимают, что футбол — сложная штука. Но готовы к завтрашней игре.

Я помню свой победный гол в ворота Дортмунда. Но завтра будет другая команда. У них многое поменялось. Та игра была сложной.

Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдет 28 октября в Дортмунде. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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