Защитник «Зенита» Деян Ловрен перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» рассказал о подготовке команды к игре.

— Чувствую себя хорошо, как и команда. Настроение вернулось после двух подряд поражений. Мы профессионалы, которые понимают, что футбол — сложная штука. Но готовы к завтрашней игре.

Я помню свой победный гол в ворота Дортмунда. Но завтра будет другая команда. У них многое поменялось. Та игра была сложной.

Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдет 28 октября в Дортмунде. (Наталья Юрина)